© foto di J.M.Colomo

Nuova esperienza in prestito, dopo i sei mesi trascorsi nella sua Argentina tra l'estate del 2018 e il gennaio successivo, per il difensore centrale Nehuen Perez, classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid. I Colchoneros l'hanno girato in prestito, fino al termine della prossima stagione, al Famalicao, società di prima divisione portoghese che l'ha annunciato così tramite i propri canali social.