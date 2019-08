© foto di Imago/Image Sport

C'è un nuovo calciatore in forza all'Augsburg. Si tratta di Felix Uduokhai, giovane difensore centrale classe '97 dal doppio passaporto tedesco e nigeriano, che approda nella squadra di Augusta a titolo temporaneo. Ufficiale infatti il suo trasferimento in prestito, ma con l'inserimento di un'opzione per il riscatto, fino al prossimo 30 giugno dal Wolfsburg. Di seguito il tweet mediante cui è stata resa nota la buona conclusione della trattativa.