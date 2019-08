UFFICIALE: Augsburg, il trequartista 20enne Rosch in prestito al Roda

© foto di Imago/Image Sport

Sarà in Olanda il futuro prossimo di Romario Rosch, promettente trequartista tedesco di 20 anni cresciuto nel settore giovanile dell'Augsburg. La squadra di Bundesliga lo ha ceduto in prestito in Olanda, per consentirgli di accumulare maggiore esperienza. Giocherà nel Roda JC di Kerkrade, squadra che milita nella Keuken Kampioen Divisie, secondo livello del calcio orange.