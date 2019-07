© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Augsburg, compagine che milita nella Bundesliga, ha ufficializzato un nuovo arrivo tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Si tratta dell'esperto difensore Marek Suchy, che arriva a costo zero nella società tedesca dopo i cinque anni trascorsi in Svizzera, nel Basilea. Per il 31enne della Repubblica Ceca contratto fino al 30 giugno 2021 con la sua nuova squadra. Di seguito il tweet che conferma il suo arrivo.