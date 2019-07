© foto di Fabio Russo

Nuovo acquisto annunciato ufficialmente in queste ore da parte dell'Augsburg. La società di Bundesliga, ha reso noto l'ingaggio di Carlos Gruezo, centrocampista colombiano classe 1995 che arriva in Germania da Dallas, in MLS. La squadra tedesca, secondo i report che arrivano, avrebbe speso 4 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il mediano, con il quale è stato stipulato un contratto che durerà fino al 30 giugno 2024. Di seguito il tweet dell'Augusta.