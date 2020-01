© foto di Imago/Image Sport

Cambio di casacca temporaneo, che potrebbe anche diventare stabile, per Eduard Lowen. Il difensore centrale classe 1997, il cui cartellino è di proprietà dell'Hertha Berlino, è stato infatti acquistato in prestito per un anno e mezzo dall'Augsburg, che detiene su di lui anche un'opzione per l'acquisto definitivo. Di seguito il tweet che annunciava la conclusione dell'affare.