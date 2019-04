UFFICIALE: Augsburg, via Baum e Lehmann. Schmidt nuovo tecnico

© foto di Imago/Image Sport

Rivoluzione in casa Augsburg. La squadra tedesca, in piena lotta per non retrocedere, è attualmente quindicesima in classifica e reduce da due sconfitte in Bundesliga. Insieme all'esonero dell'allenatore Manuel Baum, via anche il suo assistente Jens Lehmann e il direttore tecnico Stephan Schwarz. Il nuovo mister sarà l'ex Wolfsburg Martin Schmidt.