UFFICIALE: Austria, Franco Foda nuovo commissario tecnico

© foto di Puma.com

Con una nota sul proprio sito internet ufficiale la Federcalcio austriaca ha annunciato la nomina di Franco Foda come nuovo ct. Il 51enne tecnico tedesco entrerà in carica a partire dal 1° gennaio 2018 con scadenza fissata al 31 dicembre 2019 e rinnovo automatico in caso di qualificazione ad Euro2020.