Kolbeinn Finnsson è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il giovane attaccante islandese, reduce da una stagione al Brentford, ha firmato fino al 30 giugno 2022 coi gialloneri. Questo l'annuncio del suo ex club:

Brentford B forward Kolbeinn Finnsson has joined @BVB for an undisclosed fee

The 19-year-old agreed terms last week before flying over to sign his contract in Dortmund#BrentfordFC #BVB pic.twitter.com/iXv82OF8BV

