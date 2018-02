UFFICIALE: Barça, S. Roberto rinnova fino al 2022. Clausola da 500 mln

Adesso è ufficiale: Sergi Roberto ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 2022. Sul contratto del giocatore classe '92, proveniente dalla cantera blaugrana, sarà inserita una clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Questo il tweet del club spagnolo:

📝 @SergiRoberto10 signs his contract extension with FC Barcelona until 2022 💙❤ #ForçaBarça #SergiRoberto2022 pic.twitter.com/sRQ6UbSBKm

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 febbraio 2018