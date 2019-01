Il Barcelona e l'Atlético Mineiro hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emerson Aparecida Leite de Souza Junior. Il brasiliano classe 1999 si unirà ufficialmente al club catalano il 1 ° luglio 2019. Il costo dell'operazione è di 12 milioni di euro e il giocatore ha firmato fino al 2024.

❗️BREAKING NEWS❗️

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 gennaio 2019