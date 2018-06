UFFICIALE: Barcellona, Abidal nuovo segretario tecnico. Fernandez lascia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robert Fernandez non proseguirà la propria avventura al Barcellona come segretario tecnico, ovvero il ruolo che in Italia è ricoperto dal direttore sportivo e il prossimo 30 giugno lascerà il club catalano. Il Barça, ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale che il suo posto verrà preso dall'ex difensore Eric Abidal. La presentazione del nuovo segretario tecnico è prevista per il prossimo 18 luglio.