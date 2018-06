UFFICIALE: Barcellona, Abidal sarà il nuovo team manager

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili...

Juventus, ancora ampia la distanza con lo United per Darmian

Srna: l'esperienza al servizio di Maran. Altra scommessa per Giulini

Cagliari, Carli su Srna: "In 3-4 giorni chiariremo la situazione"

Samp, fatta per Colley: al Genk 7 milioni e mezzo più 2 di bonus

Fiorentina, concorrenza al Torino per Vargas del Velez

TOP NEWS Ore 17 - Barça, follie per Koulibaly. Bor. Dortmund su Torreira

Empoli, piace Borriello per l'attacco ma l'ingaggio è fuori portata

SPAL, possibile investimento da 6 milioni per Fares e Viviani

Samp, Romei: "Pausa di riflessione per Pecini. Pradé? Rapporti ottimi"

Russia -7, gli uomini mercato: Jahanbakhsh, il bomber che non ti aspetti

Piatek e i gol per il Genoa: lo scorso anno 21 reti nel campionato polacco

Napoli, contatti avviati con l'Inter per Handanovic

Ledesma: "Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia"

Roma, conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy