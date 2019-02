Il Barcellona ha annunciato l'arrivo anticipato di Jean-Clair Todibo. Il difensore sarebbe dovuto arrivare a giugno dal Tolosa ma il club blaugrana ha voluto fortemente il giocatore adesso e venerdì ci sarà la sua presentazione.

Jean-Clair Todibo (@jctodibo) to join @FCBarcelona now; he’ll be presented on Friday

More details 👉 https://t.co/VTMX5krwhE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 gennaio 2019