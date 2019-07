UFFICIALE: Barcellona, Ortolá lascia il club. Il portiere passa al Tenerife

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite un accorato comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale ieri, il Barcellona ha reso nota la cessione di Adrian Ortola, portiere classe '93 che arrivò sei anni fa in forza alla squadra B blaugrana dal Villarreal. Dopo aver giocato in prestito al Deportivo nel passato campionato, tornerà a militare in seconda serie spagnola, dato che il Tenerife ha a sua volta annunciato il nuovo acquisto.