UFFICIALE: Barcellona, preso il 18enne Tabla: clausola da 25 milioni

Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, il Barcellona ha acquistato il centrocampista 18enne Jean-Yves Tabla dal Montreal Impact. Il club blaugrana ha annunciato la sua firma per i prossimi tre anni e mezzo. Clausola rescissoria fissata a 25 milioni per i primi tre anni di contratto, aumentabili a 75 in caso di prolungamento dell'accordo.