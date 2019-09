© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anticipato nel pomeriggio, Rafinha Alcantara lascia il Barcellona e lo fa a titolo temporaneo, accasandosi in prestito al Celta Vigo per la prossima stagione. Ma prima il centrocampista ex Inter ha rinnovato il proprio accordo con la società catalana, estendendo la decorrenza dei termini al 30 giugno 2021. Per lui si tratta di un ritorno nel club galiziano, in cui ha già giocato un anno tra il 2013 e il 2014.