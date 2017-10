UFFICIALE: Barcellona, rinnovo a vita per Andres Iniesta: il comunicato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è ufficiale: Andres Iniesta ha rinnovato a vita col Barcellona. A comunicarlo è lo stesso club blaugrana tramite i propri canali ufficiali, nei quali viene spiegato come il centrocampista spagnolo continuerà a far parte dell'organigramma del Barcellona anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Questo il comunicato del club: "L'FC Barcelona e Andres Iniesta hanno raggiunto un accordo per il rinnovo permanente del contratto. La firma avrà luogo oggi alle 12.30, a seguire il presidente Bartomeu e il giocatore effettueranno una conferenza nella sala stampa. Iniesta, con 639 partite giocate, è il secondo giocatore nella storia del club. Ha segnato 55 gol dal suo debutto con la prima squadra il 29 ottobre 2002, quasi 15 anni fa. Capitano dall'estate del 2015, Iniesta è un simbolo del Barça. Entra nel club nel settembre 1996, a 12 anni, e insieme a Leo Messi è il giocatore nella storia del Club con più titoli nella prima squadra, con un totale di 30".