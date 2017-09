UFFICIALE: Barcellona, rinnovo per il giovane centrocampista Alena

Il Barcellona blinda un giovane talento della Masia. Il club catalano, attraverso il proprio sito, comunica di aver esteso il contratto del 19enne centrocampista Carles Aleñá. Attualmente in forza alla squadra B, il calciatore ha firmato un accordo triennale con opzione di rinnovo per altre due stagioni qualora dovesse essere inserito nella prima squadra blaugrana. Fissata anche la clausola rescissoria, che ammonta a 75 milioni di euro.

