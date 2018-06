UFFICIALE: Barcellona, Samuel Umtiti rinnova fino al 2023

Era nell'aria e alla fine è arrivata anche l'ufficialità: Samuel Umtiti rinnova con il Barcellona. Il club catalano ha informato ufficialmente che il difensore francese ha firmato un nuovo contratto fino al 2023 e questo rinnovo mette fine a tutte le voci di mercato che hanno visto protagonista Umtiti fino ad ora.

