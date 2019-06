© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite una nota ufficiale, il Barcellona ha fatto sapere che da domani cinque giocatori della propria formazione B, attualmente nella terza serie del calcio spagnolo, saranno liberi al termine dei rispettivi contratti. Si tratta del portiere Jokin Ezkieta (22), pronto a firmare per l'Athletic, del terzino Mateu Morey (19), il quale passerà al Borussia Dortmund (motivo per cui non ha rinnovato), del centrocampista Braima Fati (20), dell'esterno sinistro Merveil Ndockyt (20), che continuerà nel Getafe dove era già in prestito, e dell'attaccante Rafa Mujica (20).