Ballou Tabla, attaccante esterno ivoriano-canadese classe '99, lascia provvisoriamente il Barcellona per tornare nella sua Montreal, dove è cresciuto e si è affermato come calciatore, tanto da venir chiamato nella celebre Masia. Ufficiale il suo trasferimento in prestito dai blaugrana ai Montreal Impact, compagine di MLS in cui giocherà in prestito per la prima parte della stagione, fino al prossimo 31 dicembre.