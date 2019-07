© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un acquisto per la cantera del Barcellona. Il club catalano ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante 16enne Louie Barry. L'inglese, ex West Bromwich Albion e autore di sette reti in nove presenze con l'Under-16 britannica, si unirà alla squadra Under-19.