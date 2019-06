Emmanuel Adebayor lascia il Basaksehir. Il club lo ha comunicato con un tweet: "Ringraziamo Adebayor che ha dato tutto per la nostra maglia, contribuendo ai successi della nostra squadra. Il club gli augura ogni bene per la sua prossima avventura".

🇹🇷 Sahada terinin son damlasına kadar savaşan @E_Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.🙏🏾

🇬🇧 We thank Adebayor, who fights to the last drop of his blood in the pitch, for his contributions to our club and wish him success in his career.🙏🏾 pic.twitter.com/jECMJd4Dny

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 giugno 2019