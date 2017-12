UFFICIALE: Basilea, torna alla base Fabian Frei: addio Mainz

Fabian Frei torna al Basilea. Il centrocampista infatti ha lasciato il Mainz per tornare al club svizzero: "Fabian Frei ha completato il suo trasferimento al Basilea e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con la squadra partecipante alla Champions League".

OFFICIAL: Fabian #Frei has completed a transfer to @FCBasel1893. The midfielder will sign a four and a half year contract with the @ChampionsLeague participants. All the best, Fabi! pic.twitter.com/pUH4HZPcmj

— Mainz 05 English (@Mainz05en) 23 dicembre 2017