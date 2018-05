UFFICIALE: Bayer Leverkusen, ecco il portiere finlandese Hradecky

19.17 - Contratto di tre anni - Per Carlo Ancelotti, pronto un contratto di tre anni, riportano i colleghi di Sky Sport. Confermata la presentazione del 9 luglio. 19.12 - Ancelotti: "Parlo il 9 luglio" - E' stato intercettato a Fiumicino, Carlo Ancelotti. "Parlo il 9 luglio", ha...

LIVE TMW - Napoli, triennale per Ancelotti: "Parlo il 9 luglio". ADL saluta Sarri

Atalanta, Corriere di Bergamo: "Avversari, dalle Far Oer al Kazakistan"

Il Messaggero: "Ore contate per Mediapro"

Milan rischia lo stop in Europa, Gazzetta dello Sport: "Allarme rossonero"

Leggo: "Europa League, rischio esclusione per il Milan"

Il Messaggero: "Lazio, ecco il piano per evitare la fuga"

