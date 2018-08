UFFICIALE: Bayer Leverkusen, Leon Bailey rinnova fino al 2023

Dopo essere stato a lungo nel mirino della Roma, Leon Bailey ha deciso di firmare un nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Il giocatore giamaicano infatti ha prolungato il suo contratto fino al 2023 con il club tedesco che ha così blindato la sua stella.

🚨 CONTRACT EXTENSION 🚨@leonbailey has extended his contract with us until 2023! pic.twitter.com/RiUAvKjnQF

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 19 agosto 2018