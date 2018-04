UFFICIALE: Bayer Leverkusen, preso il giovane talento Paulinho

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Il giovane Paulinho ha firmato con il Bayer Leverkusen. Il ragazzo, che arriverà in estate, ha firmato fino il 2023.

BREAKING NEWS

Paulo Henrique Sampaio Filho, aka #Paulinho, has signed with the #Werkself!

The 🇧🇷 youngster will be joining us this summer! ⚫🔴 pic.twitter.com/4WsoqIbofy

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 27 aprile 2018