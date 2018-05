UFFICIALE: Bayer Leverkusen, Yurchenko lascia a parametro zero

Il Bayer Leverkusen ha annunciato l'addio di Vladlen Yurchenko. Il centrocampista 24enne non ha giocato nessuna partita in questa stagione in Bundesliga con il club rossonero e lascerà a parametro zero.

Nach 0️⃣4️⃣ Jahren in Leverkusen verlässt Vladlen #Yurchenko die Werkself. Danke und mach's gut, Vlad! 👋 pic.twitter.com/mSKmoZOpej — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 13 maggio 2018