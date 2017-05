UFFICIALE: Bayern Monaco, Badstuber lascia il club a fine stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco ha emesso un comunicato ufficiale sul futuro di Holger Badstuber, difensore in prestito allo Schalke: "Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, il contratto di Holger Badstuber col Bayern scadrà il 30 giugno 2017". A margine, il commento di Karl-Heinze Rummenigge: "Fin dal giorno del suo prestito allo Schalke era chiaro che al termine il suo futuro sarebbe stato altrove, probabilmente all'estero. Il club augura il meglio al giocatore per il suo futuro e lo ringrazia per i 15 anni passati al Bayern".