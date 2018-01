UFFICIALE: Bayern Monaco, Friedl in prestito al Werder fino al 2019

Il Bayern Monaco ha ufficializzato la cessione di Marco Friedl al Werder Brema. Il giovane giocatore tedesco infatti è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2019.

Good luck in Bremen, Marco!

Marco Friedl has joined @werderbremen_en on loan until 30th June 2019. #MiaSanMia pic.twitter.com/wnIEiiicfv

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 25 gennaio 2018