UFFICIALE: Bayern Monaco, preso il giovane talento svedese Alex Timossi

Gli svedesi dell'Helsingborgs hanno ufficializzato la cessione al Bayern Monaco del giovane talento classe 2001 Alex Timossi Andersson. Il calciatore continuerà a giocare in prestito nel suo attuale club fino a quando - si legge - i bavaresi non lo riterranno maturo per il grande salto, ma durante la pausa invernale e in quella estiva potrà già allenarsi col Bayern FC.