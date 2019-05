© foto di Imago/Image Sport

Ora è anche ufficiale, il matrimonio di Ribery e il Bayern Monaco finisce dopo 12 anni. La squadra bavarese infatti ha comunicato che il francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno e come Robben, cercherà fortuna altrove: "Quando sono arrivato al Bayern, un sogno è diventato realtà. Non sarà facile dire addio, ma non dobbiamo mai dimenticare ciò che abbiamo realizzato insieme, "Abbiamo vinto così tanto insieme, più di venti titoli", ha detto il francese al sito ufficiale del club tedesco.