UFFICIALE: Bayern, Ribery rinnova per un'altra stagione

Con una nota sul proprio profilo ufficiale, il Bayern Monaco comunica il rinnovo di Franck Ribéry per un'altra stagione. L'asso francese, classe 1983, è approdato in Baviera nell'estate del 2007, vicendo in 11 anni tutto quello che c'era da vincere a livello di squadra: una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, 8 campionati, 5 coppe di Germania, 4 supercoppe tedesche. Le presenze complessive di Ribéry al Bayern sono 385 e 117 le reti totali.