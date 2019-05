UFFICIALE: Benfica, arriva il rinnovo del greco Samaris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andreas Samaris ha rinnovato il suo contratto col Benfica. Inizialmente in scadenza il prossimo 30 giugno, il centrocampista greco ex Olympiacos ha firmato l'accordo valido fino al 30 giugno 2023. Il classe '89, arrivato in Portogallo nell'estate del 2014, in questa stagione ha collezionato 26 presenze complessive con due reti all'attivo.