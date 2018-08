UFFICIALE: Benfica, Chrien ceduto in prestito al Santa Clara

A tuttomercato su RMC Sport. In diretta dalle 17.00, la trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com fino alle 20.00 per tutti gli aggiornamenti di calciomercato fino alla chiusura ufficiale di questa sessione di calciomercato! I vostri whatsapp al 3318200213 con le...

RMC SPORT - A Tuttomercato : alle 20 si chiude: le ultime in diretta con noi!

Frosinone, Capozucca: "Pinamonti e Cassata stamane non erano previsti"

Ag. Germoni: "Novara congelato, ma lo terrebbe anche in C"

Fiorentina, Venuti in prestito al Lecce

Parma, è fatta per Deiola

Chievo, risoluzione per Floro Flores

Milan, il retroscena: lo Spartak aveva accettato il prestito per Promes

Genoa, risoluzione per Brivio

Martin Chrien passa in prestito al Clube Desportivo Santa Clara. Il centrocampista slovacco, classe '95, lascia il Benfica per una stagione. Ad annunciarlo sono i canali ufficiali degli encarnados .

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

