UFFICIALE: Benfica, il talento Embalo non si muove. Rinnovo di 5 anni

UFFICIALE: Bayern Monaco, colpo Coutinho: arriva in prestito dal Barça

Philippe Coutinho al Bayern Monaco, c'è l'annuncio. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bavarese ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Barcellona per il trasferimento del brasiliano in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso a Monaco per...