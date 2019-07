UFFICIALE: Benfica, si ritira a 35 anni la stella Jonas

© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante Jonas si è ritirato. A 35 anni il brasiliano ha annunciato attraverso il proprio profilo ufficiale l'intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Arrivato nel 2014 al Benfica, l'attaccante ha realizzato 137 reti in 183 partite con i lusitani, vincendo 4 campionati, una Taça de Portugal, due Taça da Liga e due volte il titolo di capocannoniere del campionato portoghese. Jonas ha inoltre vestito per quattro stagioni la maglia del Valencia mentre in patria ha difeso i colori di Guarani, Santos, Gremio e Portuguesa. Per lui anche 12 presenze con la nazionale brasiliana e la partecipazione alla Copa América nel 2016.