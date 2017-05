UFFICIALE: Betis, esonerato Victor Sanchez. Alexis è il traghettatore

© foto di J.M.Colomo

Il consiglio di amministrazione del Betis ha deciso in serata di esonerare il tecnico Victor Sanchez e di affidare la guida della prima squadra nelle restanti tre partite di campionato ad Alexis Trujillo, ex giocatore e capitano degli andalusi fra il 1993 e il 2000 e in seguito viceallenatore sempre del Betis dal 2004 al 2006.