UFFICIALE: Betis, preso il sostituto di Pau Lopez. Ecco Dani Martin

Il Real Betis ha da qualche giorno salutato il proprio portiere Pau Lopez, salpato verso Roma per diventare il nuovo numero uno dei giallo-rossi. E nella giornata di oggi i bianco-verdi si sono cautelati acquistando quello che dovrebbe essere il suo sostituto: Daniel Martin. Classe '98, arriva dallo Sporting Gijon (società di seconda serie) ed ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni, fino al 2024. Si ritiene che siano stati spesi 5 milioni dagli andalusi per averlo.