UFFICIALE: Betis, Rubi nuovo tecnico. Il geniale doppio annuncio

Ai social media del Betis Siviglia non manca certo l'inventiva e l'originalità: un anno fa diventò virale l'annuncio dell'arrivo del giapponese Inui, ufficializzato con un video in cui comparivano tanti personaggi noti degli anime giapponesi, da Dragon Ball e Holly & Benji fino a Doraemon. Per il nuovo tecnico Rubi, invece, gli andalusi hanno raddoppiato gli sforzi: sull'account Twitter del club è stato postato prima un video con il cubo di Rubi(k), poi una una foto dello stesso Rubi seduto sul celebre Trono di Spade. Alla fine arriva anche l'annuncio serio: Rubi, che è stato scippato all'Espanyol con il pagamento della clausola da 1 milione, ha firmato fino al 2022.

