© foto di J.M.Colomo

Nuovo rinforzo che proviene dalla Liga per il Las Palmas, società spagnola di seconda divisione. Il club delle Isole Canarie, infatti, tramite i suoi profili di comunicazione ha ufficializzato di aver preso, a titolo temporaneo per la prossima stagione, l'esterno Juanjo Narvaez, 24enne con la doppia nazionalità spagnola e venezuelana che arriva in prestito dal Betis.