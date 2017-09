UFFICIALE: Birmingham City, esonerato Harry Redknapp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Harry Redknapp è stato esonerato dal Birmingham City. Il club inglese infatti attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato l'addio del tecnico: "Purtroppo, a causa del pessimo inizio di stagione che vede il club in fondo alla classifica, non abbiamo avuto scelta, abbiamo il contratto con il manager ad effetto immediato. Lo ringraziamo per tutti i suoi sforzi e gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

Lee Carsley prenderà momentaneamente il suo posto".