UFFICIALE: Birmingham, Cotterill nuovo allenatore al posto di Redknapp

Dopo una lungo tira e molla, il Birmingham ha ufficializzato la nomina di Steve Cotterill come nuovo allenatore del club. L'ex Bristol City ha firmato un contratto di due anni e mezzo a sostituisce l'esonerato Harry Redknapp.

OFFICIAL: Steve Cotterill has been appointed the Club's new Manager. Full details:👉 https://t.co/b9ME3rvmYB #BCFC pic.twitter.com/O77LXbw593

— Birmingham City FC (@BCFC) 29 settembre 2017