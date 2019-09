UFFICIALE: Blackburn Rovers, firma l'ex Amburgo e Tottenham Holtby

Nuova avventura per Lewis Holtby. Il centrocampista tedesco, classe 1990, non ha rinnovato il suo contratto con l'Amburgo dopo la scadenza dello scorso 30 giugno e ha deciso di ripartire dall'Inghilterra. Più precisamente dal Blackburn Rovers, club con cui ha firmato un contratto biennale. Questo l'annuncio:

Willkommen Lewis! 👋#Rovers are delighted to announce the signing of German international @LewisHoltby on a two-year deal. ✍️

🔵⚪️ pic.twitter.com/vWfkeuKv4R

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 19, 2019