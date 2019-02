Il Celtic ha ufficializzato l'arrivo di Jeremy Toljan. Il difensore tedesco lascia così il Borussia Dortmund e si trasferisce in Scozia con la formula del prestito fino a fine stagione.

Right-back Jeremy Toljan has joined #CelticFC🍀 from @BVB on loan until the end of the season! ✍🇩🇪 #WillkommenToljan

➡ https://t.co/AiM3YQuxkX pic.twitter.com/l3IO5XFi4J

— Celtic Football Club (@CelticFC) 31 gennaio 2019