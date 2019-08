UFFICIALE: Bordeaux, Mancini in Grecia. L'italo-argentino è dell'Aris

Dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito in squadre di seconda serie francese, Daniel Mancini, centrocampista italo-argentino di 22 anni, ha lasciato a titolo definitivo la rosa del Bordeaux. Per il classe '96 pronta un'avventura nel campionato greco, dato che ha firmato un contratto con l'Aris Salonicco, che l'ha prelevato dalla Francia per 500mila euro.