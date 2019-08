UFFICIALE: Bordeaux, rinnovo fino al 2022 per Costil

Benoit Costil ha prolungato il proprio contratto con il Bordeaux fino al giugno del 2022. Il portiere di Paulo Sousa, in passato è stato vicino a diverse squadre italiane per poi decidere di restare in Ligue 1 e di proseguire con la maglia dei Girondini.

Ben Costil prolonge son contrat ! Le gardien est désormais lié au club jusqu'en juin 2022 !

▶ https://t.co/NLfdoIfXDv#Costil2022 pic.twitter.com/CEdt8QVpqx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 29, 2019