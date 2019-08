UFFICIALE: Borussia Dortmund, il talentino Gomez in prestito all'Huesca

© foto di Imago/Image Sport

Il talentino spagnolo Sergio Gomez, fantasista classe 2000 arrivato un anno e mezzo fa al Borussia Dortmund dalle giovanili del Barcellona, in cui si è formato all'interno delle strutture della leggendaria Masia, torna a giocare in patria con l'obiettivo dichiarato di acquisire esperienza che gli consenta un futuro stabile nei giallo-neri di Germania. Ufficiale infatti il suo trasferimento in prestito nell'Huesca, squadra che gioca la seconda divisione del campionato spagnolo.