© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Borussia Dortmund ha deciso di esercitare il diritto di riscatto concordato con il Barcellona per il trasferimento dell'attaccante spagnolo Paco Alcacer. Per il giocatore, il club tedesco pagherà 23 milioni più bonus. I catalani avranno anche il 5% sulla futura rivendita. Alcacer ha realizzato 13 reti in 18 presenze con i gialloneri finora.